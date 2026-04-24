今、もっとも注目を集めるスラッガーと言えば、アストロズのヨルダン・アルバレス外野手（２８）に違いない。打率３割４分７厘、１１本塁打、２６打点とア・リーグ３冠を独占しており、全体でもすべてトップの数字をマークしている。キューバ出身で２０１９年にメジャーデビュー。１９３センチ、１０８キロの巨漢ヒッターで２１年から２４年まで４年連続で３０本塁打をマークした。２４年にオールスター出場を果たしたが、昨年