4月23日、20年ぶりの続編となる映画『プラダを着た悪魔2』のジャパンプレミアムイベントが行われ、TWICEのMOMOとSANA、長谷川京子といったセレブリティが登場。なかでも、ひときわ目を引いたのがモデルで女優の三吉彩花（29）なのだが――。この日の三吉は、シックな黒のスーツに、胸元から下が大きく見える超ミニ丈の白シャツをあわせたスタイル。鍛え上げられた腹筋だけでなく、バストの下部分も少し見えるという攻めたコーディ