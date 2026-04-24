不妊治療の末、ようやく妊娠。考えた結果、会社を退職することにしました。そのことを親友の同僚に報告すると、祝福から一変！ 距離をなぜか置かれてしまったのです。不安が募る中、退職日に同僚がまさかの手紙を手渡してきて……。今回は筆者の知人から聞いた、思わずウルッとする温かなエピソードをご紹介します。 妊娠報告で嫌われた！？ 募る不安！ 渡された一通の手紙！