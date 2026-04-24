米リアリティ番組「ストレージ・ウォーズ ～カナダでお宝探します！～」などでおなじみのダレル・シーツさんが死去した。2010年から23年にかけて同番組163話に出演したダレルさんが22日、アリゾナ州で67歳でこの世を去ったという。通報によって駆け付けたという警察の発表によれば、頭部への「自分で撃ってできた銃傷」によるものだとみられており、現場で死亡が確認されたという。 【写真】死因