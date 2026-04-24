ホンダは23日、シビックの新グレード「e:HEV RS」を6月に追加すると発表した。これに先駆けて、詳細情報をホームページで先行公開するとともに、全国のHonda Carsで先行予約の受付も始めている。【こちらも】ホンダが韓国で四輪販売終了へシビックe:HEV RSは、ホンダ独自開発のハイブリッドシステム「SPORTS e:HEV」と新制御技術「Honda S+ Shift」を組み合わせたモデル。これにより、モーターで駆動するモデルでありながら、