■三菱UFJ株価が5日連続陰線日経平均6万円台到達という記念すべき日に、国内最大のメガバンクである三菱UFJフィナンシャルグループの株価は42円安の陰線で引けた。しかも5日連続の陰線である。完全に相場からは見放された感もあるが、先週の今頃までは上昇トレンドの最中で高値更新を目指していたのだ。【こちらも】原油高で航空株に逆風、JAL・ANA株価の分かれ目は転嫁力と需要日足陰線が5日も続くというのは、そうそうあるこ