プルマン東京田町がチームラボボーダレス（東京・麻布台ヒルズ）と提携。夏休みやゴールデンウイークも、人気施設に入場確約となる宿泊プランが登場します！遠出控え需要に、完売必至スポットを満喫する「近場×体験型」の没入型アートステイもオススメです☆ プルマン東京田町「チームラボボーダレス入場チケット付きプラン」 インスピレーションを刺激する館内のアートピース 販売期間：通年 (予定)販売条件：・1