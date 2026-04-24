◆ＪＥＲＡセ・リーグ中日―ヤクルト（２４日・バンテリンドーム）中日は、今季ワースト６連敗ストップへ打線を組み替えた。高橋周平内野手が今季初めて３番に座り、２番には６戦ぶりのスタメンの板山祐太郎がラインアップ。４番は細川成也外野手で固定したまま、５番にジェイソン・ボスラー外野手を起用。ボスラーは２２日の巨人戦（前橋）で７番に打順を下げていたが、２戦ぶりの"中軸復帰"となった。チームは、借金１３で