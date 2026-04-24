◆ＮＰＢチャレンジカップＢＣ福島―巨人３軍（２４日・郡山開成山）巨人３軍は２４日、午後６時からナイターでＢＣ福島戦に臨む。先発は右肘手術から復活を目指す育成選手の花田侑樹投手。前日２３日の２軍ファーム・リーグ西武戦（Ｇタウン）で「４番・一塁」で出場して１安打を放った明徳義塾出身の高卒２年目の育成選手・竹下徠空（らいあ）内野手は、この日は３軍戦で「４番・一塁」で出場する。巨人のスタメンは以下