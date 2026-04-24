『DREAMS COME TRUE CONCERT TOUR 2026 THE BLACK 〇 ALBUM』の開催を記念した限定景品が、セガプライズに登場。セガ フェイブが展開する「セガUFOキャッチャーオンライン」に、順次展開されます！ セガプライズ「DREAMS COME TRUE CONCERT TOUR 2026 THE BLACK 〇 ALBUM」 投入時期：2026年4月より順次登場店舗：セガUFOキャッチャーオンライン セガ フェイブの「セガUFOキャッチャーオンライン」に『