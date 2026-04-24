みなさんは、親とお金の話をしっかりできていますか？ 私自身も「いつか話そう」とつい後回しにしがちなのですが……。親の“もしも”は突然やってくるものです。東京海上日動が運営する保険なんでもポータルサイト「HOKENO」が実施した調査によると、親の看取り未経験者の約6割（61.1％）が、これまで親と“もしも”への備えについて話し合えていないことがわかりました。今回の記事では、この調査結果をひもときながら、親の気分