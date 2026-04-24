高市総理は24日、中東情勢に関する関係閣僚会議を開き、ホルムズ海峡を経由しない原油の代替調達について、5月はおよそ6割の確保にめどがついたと明らかにしました。また、流通の目詰まりが問題となっている製造現場や建築現場などで幅広く使われている潤滑油や接着剤については、原料卸や生産メーカー段階までは「前年並み」の供給が確認されていると説明しています。このほか、透析資材については、国内生産している血液浄化液の