飯塚オートのSG「第45回オールスター」が開幕した。7Rは中団から着実に追い上げた若井友和（52＝埼玉）が5周目で先頭を奪って白星。珠玉のインさばき連発。若井の持ち味がフルに発揮された。「試走から感触が良かったのでインコースで我慢できた。もうエンジンは何もしない。自分なりにいいスタートも切れた」さて、ここからが問題だ。「このタイヤしか信用できるものがない。ここからタイヤ探しの旅に出ます」若井のタ