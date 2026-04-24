去年12月、東京・西東京市の住宅で36歳の母親と息子3人が死亡し、その後、都内の別のマンションで母親の交際相手の男性が遺体で見つかった事件で警視庁はきょう（24日）、殺人と死体遺棄の疑いで母親を容疑者死亡のまま書類送検しました。この事件は去年12月、西東京市の住宅で36歳の母親と息子3人が死亡しているのが見つかり、その後、練馬区のマンションで母親の交際相手の中窪新太郎さん（27）が遺体で見つかったものです。警視