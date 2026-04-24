EV＝電気自動車の開発や生産で注目されてきた中国ですが、今、自動運転システムや自動車部品の分野でも存在感を増しつつあります。部品の9割以上が中国製だというアメリカの自動車メーカーも現れています。きょう開幕した北京モーターショー。会場にはBYDをはじめとした中国の大手EV企業の車が並びました。海外の老舗自動車メーカーも注目されています。去年、全世界で販売した自動車のうち40％近くが中国向けだったドイツのアウデ