元横綱の貴乃花光司（53）が、スーツ姿の最新ショットを公開し、反響を呼んでいる。【映像】再婚した妻との夫婦ショット＆「幸せそう」なプライベートショット2018年に元フジテレビアナウンサーの河野景子さん（61）と離婚後、2023年9月に一般女性との再婚を発表した貴乃花。Instagramでは、白いひげが印象的なワイルドな姿や公園で四股を踏む様子など、日常の一面を発信している。2026年3月8日の投稿では、愛犬とじゃれあう