自民党は24日、日本国旗を傷つける行為を罰する「日本国国章損壊罪」を創設する法案の作成に向け、プロジェクトチーム（PT）の会合を開催した。損壊罪適用の判断基準に関し、意図や目的といった主観的要素ではなく、客観的な行為の状況に基づき判断する方針を確認。5月の大型連休明けに法案の骨子や条文に関する協議に入る。罰則についても今後議論する。鈴木英敬事務局長は意図や目的を損壊罪適用の判断基準から外すことに関