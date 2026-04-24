ＤｅＮＡは２４日、森原康平投手が、同日に岡山市内の病院で右肘内側側副靱帯のインターナルブレース術の手術を行い、無事終了したことを発表した。今後はリハビリに励む。森原は今春のキャンプを１軍スタートしたが、コンディション不良で第２クールから２軍で調整していた。森原は２０２４年に守護神として５８試合に登板し、２９セーブをマーク。同年の日本シリーズで胴上げ投手となった。昨季は３０試合登板にとどまった