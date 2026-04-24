◇JABA京都大会予選リーグパナソニック7―2日本製鉄山口（2026年4月24日わかさスタジアム京都）パナソニックが投打に隙のない野球を見せ、予選リーグで開幕2連勝を飾った。4回から救援した定本拓真投手（25）が6回を1安打無失点と好投。相手打線を寄せ付けず、チームに勝利をもたらした。「バランスが悪かったんですが、終盤になってようやくまとまってきました。その中で抑えられたことは良かったですし、カウントを整