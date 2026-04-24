岐阜県岐南町の名鉄の踏切で1歳の男の子が巻き込まれる事故がありました。消防によりますと24日午後5時すぎ、岐南町の名鉄名古屋本線岐南駅近くの踏切で列車と人の事故があったと119番通報がありました。1歳の男の子が駆けつけた消防隊員によって救助され、ドクターヘリで搬送される予定ですが、詳しい容態は分かっていません。名鉄によりますと列車は名鉄岐阜駅に向かう回送列車で乗客はいなかったということです。現在名鉄名古屋