お笑いコンビ、おぎやはぎ矢作兼（54）小木博明（54）が23日深夜放送のTBSラジオ「木曜JUNKおぎやはぎのメガネびいき」（木曜深夜1時）に生出演。国民的女優を育てたと豪語した。小木は前日の同局系「水曜JUNK山里亮太の不毛な議論」（水曜深夜1時）にゲスト出演し、南海キャンディーズ山里亮太と最初に共演した番組について語っていた。おぎやはぎの2人は山里と日本テレビ系バラエティー番組「落下女」（05年10月から半年間）