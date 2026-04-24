二丁目の魁カミングアウトが、2026年5月1日（金）にワンマンライブ「 〜青春〜 」を開催する。本公演は、結成15周年を迎える 二丁目の魁カミングアウトにとっての新たなる節目となる一夜。 移り変わりの激しいシーンの中で活動を続けてきた二丁目の魁カミングアウトにとって、これまでの軌跡、積み重ねてきた“言葉”と“音楽”を、余すことなく届けるステージとなる。最大の特徴は、MCをほぼ挟まず楽曲を届け続ける構成。15年間