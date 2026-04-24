23日、広島市の住宅街で、のり面が崩落した事故で付近の住宅で発生していた断水は、昨夜のうちにおおむね復旧しました。この事故は、23日午後2時半ごろ、広島市東区牛田旭の住宅街で、のり面が崩落し水道管とガス管が破損、付近の35世帯で断水が発生したものです。広島市水道局によると、断水は事故から約5時間後におおむね復旧しましたが、現場のそばの住宅1軒で現在も続いています。この住宅についても25日には復旧する見込みだ