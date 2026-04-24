フリーの新井恵理那アナウンサーが、長女の１歳を記念して家族ショットを撮影した。２４日に自身のインスタグラムを更新し、「娘が一歳になったので記念撮影しました。ブラウスは、娘への誕生日プレゼントとしてお揃いで作っちゃったー…！ネックレス風にビーズを付けたり、ヘアリボンを作ったりして、楽しかった♪」と、おそろいコーデで娘と撮影。「一年か〜と思うと、なんだかノスタルジックな気持ちに…誕生したその日より