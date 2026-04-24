日本百貨店協会は24日、3月の全国百貨店における免税売上高が前年同月比5.2％増となり、5カ月ぶりに前年を上回ったと発表した。中国政府による渡航自粛要請の影響で中国人観光客向けは約2割減ったものの、減少幅は前月より縮小し、持ち直してきた。台湾や韓国が伸びたことも寄与した。中国人客の免税売上高は1月が前年同月比約3割減、2月は約4割減だった。3月も購買客数は約4割減ったが、個人客の高額消費が目立ち、持ち直しに