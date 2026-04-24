俳優のピーターこと池畑慎之介（７３）が２４日放送のＴＯＫＹＯＭＸ「５時に夢中！」（月〜金曜・午後５時）にゲストコメンテーターとして生出演。独身生活を続けている理由を明かした。この日の視聴者生投票のテーマ「あなたは今、（１）選択的おひとり様（２）選択的ではないおひとり様（３）パートナーありのどれですか？」について聞かれると、自身について「選択ありでしょうね。一人暮らしを自分で選んでるわけだから