持ち帰り弁当の「Hotto Motto(ほっともっと)」は4月23日、4月15日より販売している「『おろしかつめし』のおすすめポイント」を発表した。調査は4月16日〜19日、全国「ほっともっと」の店長24名を対象に行われた。ほっともっと「おろしかつめし」「おろしかつめし」は、柔らかなとんかつにたっぷりの大根おろしが添えられた期間限定メニュー。「おろしかつめし(丼タイプ)」(690円)と、セパレートタイプの「おろしかつ弁当」(750円)