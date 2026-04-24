25日（土）は晴れるところが多くなるでしょう。朝は北日本や東日本では冷え込みますが、日中は過ごしやすい陽気となりそうです。24日（金）午後5時更新の最新の予報をお伝えします。■広くお出かけ日和九州南部では雨も25日（土）は、九州北部〜北海道は晴れるところが多くなるでしょう。西日本〜東日本の太平洋側は早朝にかけては雲が広がり、沿岸部で雨の可能性がありますが、日中は日差しが届きそうです。24日（金）は札幌で