◇セ・リーグDeNA・片山―巨人・マタ（横浜）中日・大野―ヤクルト・小川（バンテリンドームナゴヤ）阪神・村上―広島・ターノック（甲子園）◇パ・リーグ楽天・ウレーニャ―西武・武内（楽天モバイル最強パーク宮城）オリックス・高島―日本ハム・北山（京セラドーム大阪）ソフトバンク・上沢―ロッテ・種市（リブワーク藤崎台）