J2横浜FCは24日、DF佐藤颯真（22）が23日に横浜市内で普通乗用車を運転している歳に接触事故を発生させたと発表した。クラブの報告によると事故が発生したのは23日の午前7時55分ごろ。横浜市旭区の道幅が狭い道路で、佐藤が対向車の存在を確認した。対向車が路肩に寄せて停止し、佐藤の車が徐行で対向車の側方を通過する際に接触したという。この事故で佐藤にケガはないことも報告した。クラブは「お相手の方とご家族には