◆男子プロゴルフツアー前沢杯第２日（２４日、千葉・ＭＺ・ＧＣ＝６６５２ヤード、パー７２）第１ラウンドで日本の男子ツアー出場の女子で史上初めてアンダーパーを記録した青木瀬令奈（リシャール・ミル）は３バーディー、２ボギーで連日の７１。この日もアンダーパーで回り、通算２アンダーの７２位で週末を迎える。強風の中、青木が踏ん張った。フェアウェーキープ率は１００％で、前日の９２・８５％に続き全体１位。