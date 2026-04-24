ハーバー研究所は4月20日、バスソルト「スクワホットバスソルト ラベンダー&プチグレン」(2,420円)を、通信販売および全国のショップハーバーにて、数量限定で発売した。「スクワホットバスソルト ラベンダー&プチグレン」(2,420円)同商品には、体を温める成分を多く含むホットゆずシナモンエキスと、通常の海水の約10倍の塩分濃度を持つ死海の塩を採用した。豊富なミネラル成分が肌を柔らかく整え、温浴効果によって肌の