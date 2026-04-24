Terizeは、睡眠コンサルタントが監修した日本初(※)の医療機器認証リカバリーマットレス「REVERIA(リヴェリア)」の販売を開始した。睡眠コンサルタントが監修！医療機器認証リカバリーマットレス「REVERIA(リヴェリア)」同商品は磁気の力で血行を促進し、筋肉のコリを改善する管理医療機器としての機能を備えている。肩や腰の違和感を抱えたまま眠る現代人のために、睡眠中に身体をリカバリーする新しい環境を提案。独自の体圧分散