GDEPソリューションズはこのほど、開発中の新製品「G-RAGrid(ジー・ラグリッド)」および「G-RAGent(ジー・ラジェント)」について発表した。LLM/RAG シリーズ独自開発ツール「G-RAGrid」は、マルチGPU環境においてGPU資源を最大限に活用するための最適化基盤として開発中。検証フェーズにはOllama、本番運用フェーズには高効率推論フレームワークvLLMをロードバランシングで運用する。Blackwell世代の大容量GPUメモリを活かし、LLM