ライクイットはこのほど、「シールズ 密閉ダストボックス」シリーズが3月時点で累計販売台数が25万台に達したことを発表した。密閉性とデザイン性の両立(左から25L・9.5L)同シリーズは、フタと本体を隙間なく密閉する独自のシリコンパッキン構造をし、強力な密閉力を実現するダストボックス。現代の最新インテリアにも馴染みやすい、フラットでスリムな造形も特徴となっている。サイズは、洗面所やトイレ横、赤ちゃんのオムツ用、