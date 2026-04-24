アスクルは5月30日・31日、体験型イベント「いい明日がくる展」を、六本木ヒルズアリーナにて開催する。入場無料。いい明日がくる展同イベントは、同社が運営する通販サービスで取り扱う商品を取り入れることで、どんな"いい明日がくる"かを実現できるのかを提案する体験型イベント。事業所向け通販「ASKUL」「ソロエルアリーナ」および個人向け通販「LOHACO」で販売している商品を実際に見て、触れて、試すことができる。お試しサ