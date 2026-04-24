学校や仕事などで忙しい毎日。ちょっとしたクイズで息抜きしてみませんか？今回は、隙間時間でできる略語クイズをご紹介します！「逆裁」はなんの略？「逆裁」はなんの略か知っていますか？答えは漢字4文字です！あなたは正解がわかりましたか？正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。果たして、正解は？正解は「逆転裁判」を略した言葉でした！逆裁とは、カプコンから販売されている、弁護士となって無実の罪