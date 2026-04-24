今、注目の女の子を紹介する『anan』で連載中の「イットガール」。今回はシンガーの華乃さんです。アイドルグループGANG PARADEでの活動を経て、2025年にソロデビュー。透明感のあるキュートな歌声で、“新世代のラブソングシンガー”として注目を集める。「『聴き心地がいいね』と歌声を褒めていただけるのは嬉しいです。ただ、感情を表に出すのは苦手。等身大の自分のまま、余韻を感じられるように歌うことを心がけています」発