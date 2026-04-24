音声操作でスクリーンから脱却？大手デザイン会社によると、将来、自動車ブランドが差別化を図る上で、物理的な操作系（ボタン、スイッチ類）がますます重要な役割を果たすようになるという。【画像】アナログ感と先進性を融合させた次世代EV【フェラーリ・ルーチェのインテリアを詳しく見る】全23枚ニューテリトリー（NewTerritory）社の創業者ルーク・マイルズ氏はAUTOCARに対し、「スクリーンが車内に浸透し、アップグレード