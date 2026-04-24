自衛隊は2025年の戦闘機墜落事故と、2024年の掃海艇炎上・沈没事故の調査結果を公表しました。航空自衛隊は2025年8月に茨城県沖でF−2A戦闘機が墜落した事故について、エンジン内部の一部の部品が適切に取り付けられていなかったことが原因と発表しました。一方、海上自衛隊は、2024年11月に福岡県沖を航行中だった木造の掃海艇「うくしま」が炎上・沈没し隊員1人が死亡した事故の原因を、配管の継ぎ目から漏れた燃料がエンジンの