声優、俳優、歌手として活躍する宮野真守（４２）が、来年のＮＨＫ大河ドラマ「逆賊の幕臣」に出演することが２４日、発表された。松坂桃李演じる小栗忠順の幼なじみ・滝川具挙（ともたか）役で、大河ドラマ初出演となる。宮野が務める滝川は長崎奉行などの要職を歴任し大目付まで上り詰め、戊辰戦争では小栗と同じく新政府軍への徹底抗戦を主張する。初の大河に「このような機会をいただき、とても光栄に思います」と喜び「膨