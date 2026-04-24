湖南省長沙市望城区の北東の角に位置する黒麋峰のふもとにある軍信股份黒麋峰環境保護園区にごみ運搬トラックが次々と入っていった。この大型総合環境保護産業園は長沙市6区1県の生活ごみと大部分の下水汚泥の処理を担っている。新華網が伝えた。園区の生活ごみ（収集ごみ）処理能力は1日1万トン、汚泥処理能力は1000トンに達する。園区ではごみ焼却発電によって年間17億キロワット時（kWh）を超えるグリーン電力を産出して