クルマ選びで悩ましいのが、「新車を買うべきか、それとも中古車でワンランク上を狙うべきか」という問題だ。特にSUV市場では、同じ予算でも選択肢が大きく変わることが少なくない。今回比較するのは、マツダの3列シートSUVであるCX-8（KG系）の中古車と、ホンダの最新ミドルサイズSUVであるZR-V（RZ系）の新車。価格帯が近いにもかかわらず、ボディサイズやキャラクター、使い勝手は大きく異なる2台だ。【写真】おおお！CX-8（KG