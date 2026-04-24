4月24日は11回目の中国航天日（中国宇宙の日）です。今年は「宇宙事業発展の70年、手を携えて九霄（天の最も高い所）を探る」をテーマに、四川省成都市内でホストイベントが開催されました。中国国家航天局（CNSA）は今年の宇宙の日のホストイベントで、中国の月探査機嫦娥5号の月サンプルの最新科学成果である「マグネシウム嫦娥石」、「セリウム嫦娥石」、火星探査機の天問3号での協力プロジェクトの選考結果、太陽探査機「羲和2