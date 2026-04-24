スバル、新型ラリーカー「スペックZ」発表。AWD化のBRZで5月デビューへスバルは2026年4月24日、全日本ラリー選手権（JRC）のJN1クラスに参戦する新たな競技車両を公開しました。同社は商品開発とモータースポーツの連携を深めるため、新たに「スポーツ車両企画室」を設立し、量産車へのフィードバックを強化する方針です。【画像】超カッコイイ！ これが「新BRZ」です！ 究極モデルを画像で見る！（30枚以上）今回の新マシン