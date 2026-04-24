東京ディズニーリゾートは、6月4日（木）から、自由気ままに遊んでいる“スティッチ”の魅力がつまった新作グッズを発売する。【写真】大容量のトートバッグも！スティッチの新グッズ一覧■エンジェルもデザインに登場今回登場するのは、寝転がったり逆立ちしたり、スティッチのいろいろなポーズや表情を楽しめるグッズ。ラインナップは、スティッチのぬいぐるみが付いた「カチューシャ」をはじめ、スティッチが恋焦がれる