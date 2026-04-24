コリンズ・エアロスペースの「スカイヌーク」のシートデザイン/Collins Aerospace（CNN）旅客機でエコノミークラスの最後列に座りたいという人はほとんどいない。座席をリクライニングさせるスペースはなく、トイレに並ぶ人の列も絶えない。においは言わずもがなで、気が休まらない場所になりがちだ。しかし、この空間をもっと魅力的な場所に変貌（へんぼう）させられるとしたらどうだろう？半個室のポッド内で通路やトイレの音か