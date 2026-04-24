巨人の新外国人ブライアン・マタ投手（２６）が三度目の正直で来日初勝利を狙う。先発する２５日・ＤｅＮＡ戦（横浜）に向けて敵地で最終調整。初のデイゲーム登板となるが「ナイターとどっちが好みとかはないので、自分のルーチンをしっかりやって、試合のために１００％の準備をしたい」と意気込んだ。前回１８日のヤクルト戦（神宮）は６回６奪三振１失点と力投するも、守護神マルティネスが逆転を許し勝ち投手の権利がスル