◆パ・リーグオリックス―日本ハム（２４日・京セラドーム大阪）スタメンが発表された。本拠地・京セラドーム大阪で球団新記録となる９連勝を狙う首位・オリックスは、ここまでリーグトップの防御率０・４１、３戦３勝と安定感抜群のエスピノーザが先発。球団では、１７年のディクソン以来となる開幕４戦４勝を目指すマウンドに上がる。また、試合前時点で打率４割と絶好調の渡部が２試合連続「１番・中堅」で出場する。以下、