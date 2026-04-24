母の日に専門特化したメディアサイト「母の日．ｍｅ」が２４日までに、１０〜７０代の男女（計１，２３５人）を対象にした、２０２６年の母の日に関する定点調査・意識調査アンケートデータ、及び同年４月の売上動向をもとに、母の日ギフト２０２６年トレンド・流行予測を発表した。２６年の母の日は、物価高騰という社会背景とデジタルスタイルの定着が、ギフト選びに劇的な変化をもたらしている。今年のキーワードは、「実利